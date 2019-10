Plattdeutscher Gottesdienst

Bissendorf. Am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr wird in der St. Michaeliskirche ein plattdeutscher Gottesdienst gefeiert. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde begleitet den Gottesdienst unter Leitung von Lektorin Elisabeth Wöbse und Pastorin Wibke Lonkwitz.

Plattdüütsch in de Kark - Wi freu ́n uns up veele Besöökers ut Bissendörp un umtoo!