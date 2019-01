Plattdeutsches Theater in der Wedemark

Mellendorf. Zu der schon Tradition gewordenen plattdeutschen Theaterveranstaltung

laden die Wedemärker NaturFreunde in die Aula der Grundschule Mellendorf ein, und zwar am Sonntag, 3. Februar, um 15 Uhr. Wie in den Vorjahren ist die Laienspielgruppe „Preciosa“ aus Rodewald zu Gast, diesmal mit dem Schwank in zwei Akten „Nix as Kuddelmuddel“ von Jürgen Hörner, ins Niederdeutsche übertragen von Kay Carius.

Zum Inhalt: Eine Komödie, die auf zwei Ebenen funktioniert: Das Publikum sieht zunächst die Generalprobe einer Boulevardkomödie um die Wahrsagerin Madame Kassandra und ihre Probleme mit Kundinnen, mit ihrer Haushälterin, mit dem Mann von der Telekom und mit dem Fensterputzer. Aber noch läuft das Stück nicht. Die Generalprobe geht gründlich „in die Hose". Der Regisseur ist verzweifelt. Wie soll die Premiere am nächsten Tag laufen? Genau diese Premiere zeigt der zweite Akt. Da kommt alles noch viel schlimmer! Die Souffleuse wird unter dem Tisch sichtbar, die private Eifersucht der Hauptdarstellerin ändert den gesamten Ablauf, ein Darsteller ist total betrunken und schließlich bleibt nicht mal die Kulisse stehen.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung von Hirschheydt, Am Langen Felde in Mellendorf, zum Preis von sieben Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder/Schüler oder über telefonische Vorbestellung bei Werner Altschaffel, (0 51 30) 58 24 49 sowie an der Tageskasse zum Preis von zehn Euro für Erwachsene/fünf Euro für Kinder/Schüler. Die Veranstalter empfehlen aus den Erfahrungen der Vorjahre, den Vorverkauf zu nutzen.