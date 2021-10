Plattdüütsch bi de Kark

Bissendorf. Die evangelische St-Michaelis-Kichengemeinde in Bissendorf lädt alle Freunde der plattdeutschen Sprache sehr herzlich zum tradionellen plattdeutschen Gottesdienst am Sonntag, 17. Oktobe, in die St.-Michaelis-Kirche nach Bissendorf ein. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr und wird gestaltet von Lektoin Elisabeth Wöbse und Mitgliedern des Arbeitskreises „Plattdüütsch bi de Kark". „Wi freu´n uns up veele Besöökers ut Bissendörp un umtoo", versichert Elisabeth Wöbse.