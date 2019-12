Plattdüütsche Wiehnacht

Bissendorf. Die Plattdüütsche Wiehnacht wird mit einem Gottesdienst mit Abendmahl mit

Pastorin Imke Schwarz, Beauftragte für „Platt- düütsch in de Kark“ der Landeskirche Hannovers, und Lektorin Elisabeth Wöbse um 11 Uhr gefeiert.