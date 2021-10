Es geht um nachhaltige Landwirtschaft

Wedemark. Für eine nachhaltige Landwirtschaft und gesundes Essen aus der Region: Parents4 Future und der Ernährungsrat bringen die Themen bei einer Podiumsdiskussion am 17. November auf den Tisch. Wie kann, wie wird eine regionalen, nachhaltige Landwirtschaft in Zukunft aussehen? Wie eine gesunde Ernährung aus der Region für die Region? Wie können wir den Boden schützen und gleichzeitig faire Preise für die Landwirtschaft garantieren? Welche Modelle einer regional verankerten Landwirtschaft gibt es und wie kann Transparenz gegenüber Verbraucher*innen aussehen? Diese und weitere Fragen kommen am Mittwoch, 17. November, um 18 Uhr im Forum des Campus W in Mellendorf „auf den Tisch“. Dazu laden die Parents For Future Wedemark und der Ernährungsrat Hannover und Region zu einer Podiumsdiskussion unter Beteiligung aller Interessenten ein.Das Podium startet mit Marie Rothermund-Hemme, Referentin für Bildung für nachhaltige Entwicklung, Biohof Hemme, Christine Heins, M.Sc.agr., Hofnachfolgerin in Negenborn, Carsten Dettmers, Schlachter, der regionales Fleisch verarbeitet, Claudia Schwegmann, Parents-For-Future Wedemark und einem Vertreteraus der Regionsverwaltung beziehungsweise der Regionsversammlung. Die Veranstaltung richtet sich an Bürger der Wedemark, an Landwirte, an Gärtner, an regionale Verarbeiter, an Kantinenbetreiber sowie an alle Verbraucher. Die Anmeldung kann mit vollständigem Namen und Telefonnummer unter Parents4Future@web.de erfolgen. Teilnehmende werden gebeten, ein Impfzertifikat oder einen aktuellen Test zur Veranstaltung mitzubringen. Aktuelle Infos unter https://wedemark.parentsforfuture.de oder bei Claudia Schwegmann, Parents-For-Future Wedemark, Telefon (01 77) 3 16 03 80.