Politiker stehen Frage und Antwort

Mittwoch Podiumsdiskussion im Bürgerhaus

Wedemark. Die Fridays For Future und Parents For Future Wedemark laden am Mittwoch, 1. September um 19 in das Bürgerhaus zu einer Podiumsdiskussion ein. Thema: Umsetzung der Klimaziele in der Wedemark.Auf dem Podium sitzen Vertreter der Parteien: CDU, SPD, FDP, Grüne, Bündnis C, WWR und WPW. Grundlage der Podiumsdiskussion sind die Antworten der Parteien auf die zwölf Wahlprüfsteine, die die FFF und P4F ihnen im April gestellt hatten. Die Themengebiete sind unter anderem Bürgerbeteiligung, Tempo 30, Standard für Neubauten, Energiemanagement, Energieverbrauch in Bestandsbauten und Ausbau der erneuerbaren Energien in der Wedemark.Um die Klimakrise abzuwenden, werden die kommenden fünf Jahre entscheidend sein. Auch auf kommunaler Ebene müssen die Weichen zu Nachhaltigkeit gestellt werden beispielsweise im Bereich Bauen, Verkehr und Energiegewinnung. Die Veranstaltung möchte den Bürgern die Möglichkeit geben, die Parteien zu dem wichtigen Thema Klimapolitik zu befragen und bitten Bürger, die persönlich an der Veranstaltung teilnehmen möchten, ein Impfzertifikat oder einen aktuellen Test mitzubringen. Darüber hinaus wird aufgrund der Corona-Auflagen um Anmeldung unter Parents4Future@web.de gebeten .Es ist geplant die Veranstaltung auch per Zoom online zu übertragen. Bürger, die über Zoom teilnehmen, können während der Sitzung Fragen über Email an die Vertrete der Parteien auf dem Podium senden. Aktuelle Infos unter https://wedemark.parentsforfuture.de .