Politische Bürgersprechstunde mit der SPD

Mellendorf. Die SPD Wedemark lädt zur nächsten politischen Bürgersprechstunde ein. Sie findet am Mittwoch, 27. Februar, von 17 bis 19 Uhr im SPD-Bürgerbüro an der Schaumburger Straße 2 in Mellendorf statt. Die stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende Rebecca Schamber, weitere Rats- und SPD-Vorstandsmitglieder laden alle Bürger ein, ihre politischen oder persönlichen Anliegen vorzubringen und offen und konstruktiv zu diskutieren. Themenschwerpunkte sind bei dieser politischen Sprechstunde: Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit und warum wir eine Grundrente brauchen. Schwerpunkte für und aus der Wedemark können auch mit Karsten Tegtmeyer-Molesch von der SPD-Ratsfraktion diskutiert werden. Die SPD freut sich auf viele Besucher.