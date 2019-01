Politisches Kabarett im Mooriz

Resse. Am Freitag, 1. Februar, stellt sich erstmalig der Kabarettist Gregor Pallast im Mooriz vor. Der Verein Bürger für Resse hat ihn mit seinem poitischen Kabarett „Verwählt?“ in die Wedemark eingeladen und möchte darauf hinweisen, dass die Vorstellung fast ausverkauft ist. Es sind noch einige wenige Karten in der Buchhandlung von Hirschheydt zu haben. Am Abend der Vorstellung werden die „Küchenfeen“ des BfR wieder Kanapees zum fast Selbstkostenpreis anbieten, damit auch Besucher, die gestresst in letzter Minute von der Arbeit kommen, entspannt den Abend und das Programm mit Gregor Pallast genießen können. Karten im Vorverkauf kosten 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro.