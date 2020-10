Polizei fasst Tankstellenräuber

56-jähriger Mellendorfer gibt auch Überfall auf Geschäft in Bissendorf zu

Bissendorf/Mellendorf. Nach mehreren Überfällen auf eine Tankstelle und ein Geschäftin Bissendorf und Mellendorf hat die Polizei Hannover am Freitag, 02.10.2020,einen mutmaßlichen Täter gefasst. Der 56-Jährige, der selbst in Mellendorf lebt,hat zwei Taten gestanden und eine geplante Tat eingeräumt. Bei den Überfällenhat der Mann jeweils Geld erbeutet.Aufgrund polizeilicher Ermittlungen und eines Beschlusses des AmtsgerichtsHannover hat die Polizei am Freitag die Wohnung eines mutmaßlichen Räubers inMellendorf durchsucht. Der 56-Jährige steht unter Verdacht, am Dienstag,15.09.2020, zunächst ein Geschäft in Bissendorf und am Dienstag, 22.09.2020,dann auch noch eine Tankstelle in Mellendorf überfallen zu haben. In beidenFällen bedrohte er anwesende Personen mit einer Schusswaffe und erbeutetemehrere hundert Euro. Danach ergriff er die Flucht.Eine zufällige Personenkontrolle brachte die Ermittler nun auf die Spur desTatverdächtigen. Die Beamten des Polizeikommissariats Mellendorf stellten dabeifest, dass die Person den Täterbeschreibungen zu den Überfällen entsprach. Beider Durchsuchung der Wohnung des Mannes entdeckten die Ermittler eineSchusswaffe und eine Maskierung. Beides wurde sichergestellt. Das bei denÜberfällen erbeutete Geld blieb verschwunden.