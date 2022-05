Polizei sucht weißen BMW

Mellendorf. Bereits am Dienstag, 24.Mai, kam es in Mellendorf auf dem Parkplatz der Firma Rossmann an der Wedemarkstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jährige Wedemarker fuhr beim Ausparken mit seinem Auto gegen ein parkendes Fahrzeug, hinterließ eine Visitenkarte und entfernte sich anschließend. Erst am folgenden Tag erschien der Verursacher bei der Polizei Mellendorf, um den Unfall nachzumelden. Hiernach war es 17.30 Uhr als er mit seinem Mercedes CLA gegen einen weißen BMW vermutlich der 2er Reihe fuhr. Der Schaden an dem anderen Pkw soll im vorderen Bereich sein. Leider versäumte es der Wedemarker das Kennzeichen des anderen Fahrzeuges zu notieren. Dieser wird nun gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ein Verfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.