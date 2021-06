Portmonees gestohlen

Wedemarkstraße 25 und Wedemarkstraße 85 21.06.2021, 09:10 Uhr und 14:00 Uhr

Mellendorf.In zwei Geschäften an der Wedemarkstraße ereigneten sich am Montag zwei Diebstähle von Geldbörsen. Am Morgen betrat eine 50-jährige Wedemarkerin den Lidl-Markt und legte dabei ihre Einkauftasche mit ihrem Portmonee in einem Einkaufswagen ab. Dies dürfte ein südländisch aussehendes Pärchen beobachtet haben. Der Mann, 50-60 Jahre alt, knapp 170 Zentimeter groß und schlank, lenkte die Geschädigte durch Anstoßen ab, während die vermutlich etwas jüngere, schwarzhaarige Frau unbeobachtet aus

der Tasche die Geldbörse entnahm. Den Diebstahl bemerkte die 50-Jährige erst beim Bezahlen. Etwa fünf Stunden später wurde einer 54-Jährige in einem anderen Geschäft die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. Den Diebstahl bemerkte sie nicht. Das Portmonee wurde später im Nahbereich wieder aufgefunden, allerdings ohne Bargeld.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Mellendorf unter (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.