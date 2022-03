Posaunenchor im Gottesdienst

Mellendorf. „Wir wachsen immer mehr zusammen und dadurch kommt neue Vielfalt in unser Gemeindeleben und in die Gottesdienste“. Mit dieser Feststellung blickt Pastorin Silke Noormann auf den kommenden Sonntag. Im vergangenen Jahr haben sich die Posaunenchöre der Kirchengemeinden Bissendorf und Mellendorf zu einer Probengemeinschaft zusammengeschlossen und einen neuen Chorleiter gewonnen. Keiji Takao, der an der Musikhochschule Hannover unterrichtet, ist leidenschaftlicher Musiker an vielen Instrumenten, wie Horn, Trompete und Posaune. Die ersten gemeinsamen Auftritte hatten die Posaunenchöre in den letzten Monaten coronabedingt meistens draußen vor den Kirchen. „Darum ist es jetzt wirklich schön, dass uns endlich auch diese Musik wieder im Gottesdienst in der Kirche begleitet“, freut sich Pastorin Noormann. An der Orgel wird Jochen Pietsch sitzen, der neben geprägten Kirchenliedern auch Popularmusik an die Orgel bringt. Natürlich steht der Gottesdienst am Sonntag, den 20.3.2022, ganz unter den Eindrücken der Ereignisse in der Ukraine und wenn die Glocken läuten, dann ist das die Einladung zum Friedensgebet.