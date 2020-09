Präsentkorb wird verlost

Wedemark. Jetzt die ganz persönliche Anekdote zum Thema Wiedervereinigung einreichen und mit etwas Glück einen Korb mit 17 Ostprodukten gewinnen: Interessierte können noch bis einschließlich 3. Oktober unter dem Stichwort „Anekdote Wiedervereinigung“ ihre ganz persönliche Anekdote zu den Themen Deutsche Teilung, Friedliche Revolution und Wiedervereinigung mailen an freiwilligenagentur@wedemark.de und einen Präsentkorb mit Ostprodukten im Wert von 50 Euro gewinnen. Die Deutsche Wiedervereinigung am 3.Oktober 2020: Auch dreißig Jahre später haben 40 Jahre Deutsche Teilung zum Glück ihre Unterschiede hinterlassen. Deswegen können wir diesen tollen Korb verlosen. Der Präsentkorb enthält 17 ganz spezifische Produkte aus den Neuen Bundesländern, sowohl Lebensmittel als auch Haushalts- und Drogerieprodukt, im Wert von 50 Euro.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Wedemark ist die Teilnahme an der Aktion leider nicht möglich. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird ausgelost und anschließend via E-Mail kontaktiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.