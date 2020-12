Präventionshotline der Polizei

Wedemark. Für alle, die Fragen zum Schutz vor Diebstahl, Einbruch oder Stalking, zur Sicherheit im Straßenverkehr und auf dem Schulweg, zum Verhalten bei Betrügereien am Telefon und an der Haustür oder zur Vorbeugung von Jugendkriminalität haben, schaltet die Polizei Hannover am Donnerstag, 17. Dezember, von 10 bis 19 Uhr eine Präventions-Telefon-Hotline mit Experten unter der Nummer (05 11) 109 -11 20. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-hannover.de.