Preisskat beim Tennisclub Bissendorf

Bissendorf. Der TCB lädt seine Mitglieder und Gäste zum diesjährigen Winterpreisskat am Freitag, 6. März, um 19 Uhr ins Clubhaus ein. Das Startgeld beträgt zehn Euro. Anmeldungen bitte bis zum 28. Februar per E-Mail an hanshippchen@web.de oder unter Telefon (01 72) 9 02 13 50.