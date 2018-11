Proben beginnen

Helstorf. Weihnachten ist doch eine Party für Jesus, weshalb bekommen wir Geschenke, wenn doch Jesus Geburtstag hat? Das ist die Frage, mit der das Krippenspiel des Kirchspiels Helstorf-Abbensen beginnt, das am 24. Dezember in der Helstorfer Kirche aufgeführt werden soll. Das Krippenspiel wird geleitet von Dorothea Henneicke. Große und kleine Kinder, aber auch Jugendliche können mitspielen. Eine erste Vorbesprechung findet am Sonnabend, 17. November, um 10 Uhr in der Pfarrdiele Helstorf statt. Dort wird das Krippenspiel vorgestellt, die Rollen verteilt und es werden die weiteren Termine besprochen. Das Krippenspiel wird geleitet von Dorothea Henneicke. Wer an dem Termin nicht dabei sein kann, aber mitspielen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro unter Telefon (0 50 72) 3 22 oder direkt bei Dorothea Henneicke unter Telefon (01 70) 5 15 17 14.