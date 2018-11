Proben zum Krippenspiel beginnen

Ein Hauch von Hollywood in Mellendorf

Mellendorf. Ein Hauch von Hollywood weht ab Freitag, 9. November, durch Mellendorf. Denn dann beginnen um 16.30 Uhr die Proben zum Krippenspiel im Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Wer spielt die Maria? Wer ist Josef? Und wer will ein Engel oder ein Hirte sein? Alle interessierten Kinder von sechs bis elf Jahren können sich um eine Rolle bewerben, alle sind herzlich eingeladen, sich zu verkleiden und mitzuspielen. Auskunft und Anmeldung ab sofort bei Katja Hauptmeier, boehm-hauptmeier@gmx.de oder unter Telefon (0 51 30) 6 09 33 80. Die weiteren Proben finden immer freitags ab 16.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Dann, endlich, am 24. Dezember führen die Kinder das Krippenspiel in der Mellendorfer Kirche auf – um 14 und um 15 Uhr. Tosender Applaus dürfte Maria und Joseph, den Hirten, Engeln und heiligen drei Königen schon jetzt sicher sein. Also: Wer traut sich? Wer übernimmt eine Rolle? Kommt einfach am Freitag zum Casting vorbei.