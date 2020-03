Pumpwerk beschädigt

Mellendorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen dem 19. März um 17 Uhr und dem 20. März um Uhr ein Pumpwerk am Kösliner Weg in Mellendorf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe am Pumpwerk ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Mellendorf unter der Telefonnummer( 0 51 30)97 70 in Verbindung zu setzen.