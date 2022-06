Pure Desmond in Brelingen

James-Bond-Songs unterm Schauer

Brelingen. Nachdem im Mai das Konzert des Jazz-Quartetts „Pure Desmond“ bei „Kultur unterm Schauer“ kurzfristig abgesagt werden musste, freut sich die Brelinger Mitte, jetzt zeitnah einen neuen Veranstaltungs-Termin nennen zu können: Das Quartett wird am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr mit ihrem Cool-Jazz zu Gast „Unterm Schauer“ sein. Die für das ausgefallene Konzert im Mai bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit und können nun in den Konzert-Genuss umgesetzt werden.„Geschüttelt, nicht gerührt“ – Der bekannteste Geheimagent der Welt mit der Nummer 007 ist ebenso ein Inbegriff für Stil und Geschmack wie der Sound des Saxophonisten Paul Desmond, der selbst wie ein „Dry Martini“ klingt. Das Lebensgefühl der mondänen Agentenfilme passt perfekt zur eleganten klassischen Jazz-Musik von Jazz-Quartett Pure Desmond, das sich den legendären Songs zur Filmreihe widmet.Vom aktuellen „No Time To Die“ des amerikanischen Shootingstars Billie Eilish bis zurursprünglichen Musik der 1960er-Jahre reicht die Bandbreite der Kompositionen, die in brillanter Cool Jazz Qualität glänzen.„From Russia With Love“ wird in der Version des Quartetts ein luftiger Samba mit einer Prise subtilen Humors, „Tomorrow Never Dies“ verwandelt sich zu einer Jazz-Ballade.Die vier Musiker von Pure Desmond schaffen den Spagat zwischen diesen vielen verschiedenen musikalischen Welten und verbinden sie durch ihre instrumentalen Bearbeitungen im modernen Cool Jazz Sound zu etwas Neuem. Mit ihren Interpretationen nehmen sie das Publikum mit auf eine Fahrt durch die Welt von James Bond – voll fieser Bösewichte, rasanter Verfolgungsjagden, luxuriöser Reisen und romantischer Flirts.Am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr, ist das Quartett Pure Desmond Gast der Brelinger Mitte und präsentiert seinen coolen Jazz-Sound bei „Kultur unterm Schauer“, Hauptstraße 44, in Brelingen. Da der raue Charme dieses Ortes in krasserem Gegensatz zur luxuriösen Eleganz der James-Bond-Drehorte steht, freut sich die Brelinger Mitte besonders auch auf Gäste, die in ihrem Outfit die sonst gewohnte 007-Eleganz widerspiegeln.Zu hören sind Lorenz Hargassner am Altsaxofon, Johann Weiß an der Gitarre, Christian Flohr am Kontrabass und Sebastian Deufel am Schlagzeug. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Entritt kostet zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf, bei Bücher am Markt in Bissendorf und im Freitagsbüro der Brelnger Mitte.Reservieren kann man Karten unter www.brelinger-mitte.de.