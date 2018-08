Qi Gong an der VHS

Energiefluss wird spürbar

Bissendorf. In der traditionellen chinesischen Medizin gilt das „Qi“, die Lebensenergie, als der Ursprung des Menschen. Fließt das Qi frei durch den Körper, ist der Mensch gesund, stockt es irgendwo, entsteht Beeinträchtigung und Krankheit. In diesem Kurs arbeiten die Teilnehmer sehr grundlegend mit der Energie aller fünf Organkreise, Magen/Milz,Lunge/Dickdarm, Niere/Blase, Leber/Galle, Herz/Dünndarm. Für jeden Organkreis gibt es eine kleine Abfolge von Bewegungen. Diese sind sehr einfach in ihrer Ausführung, sie erfordern keine besonderen Voraussetzungen. Bei dieser Form ist das Fließen der Energie schon nach kurzer Zeit für viele Menschen spürbar. So kann jeder aktiv etwas für seine Gesunderhaltung tun. Das Programm wird ergänzt durch kleine Meditationen, Massagen und Entspannung, der Körper wird gelockert und findet in die Aufrichtung zurück. Bitte bequeme Kleidung, Schuhe mit weicher Sohle und einen Klapphocker mitbringen.Der Kurs findet im Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Michaelis, Am Kummerberg 4montags, ab 3. September, von 18.30 bis 20 Uhr statt, Kursnummer: W958647.