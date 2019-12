Qi Gong und Meditation im „Ideenreich“

Mellendorf. Das „Ideenreich“ – eine Gruppe der Freiwilligenagentur im MGH – bietet einerseits Raum für Frauen, die ihre eigenen Interessen, Berufe, Hobbys, Talente und so weiter in Form von kleinen Vorträgen oder Mitmachaktionen vorstellen möchten, und für all die Frauen, die gern über den eigenen Tellerrand schauen.

Der erste Termin im neuen Jahr ist der Gesundheit von Körper, Geist und Seele gewidmet. Am Mittwoch, 15. Januar, stellt Heilpraktikerin Uschi Haber Qi Gong und Meditation vor. Beide Methoden, die aus dem östlichen Kulturkreis kommen, ergänzen sich wunderbar und haben vielfältige positive Wirkungen auf die Gesundheit. Die sanften fließenden Bewegungen des Qi Gong führen zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit und können unter anderem Bluthochdruck sowie Verspannungen und Schmerzen im Bewegungsapparat positiv beeinflussen. Meditation ist ein Anti-Stress-Training „par excellence“. Das grundlegende Ziel der Meditation ist es, einen inneren Raum zu schaffen, um inmitten der ständigen Aktivität, in die das Leben gewöhnlich eingetaucht ist, den Geist zur Ruhe zu bringen und neue Kraft zu schöpfen.

Alle Frauen, die Interesse an neuen Erfahrungen haben, sind herzlich eingeladen am 15. Januar um 19.30 Uhr ins Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6 zu kommen. Fragen zum „Ideenreich“ beantwortet Karin Kossel gern unter karin@kossel.de.