Sommer-Reise-Gottesdienste beginnen

Schwarmstedt. „Querbeet durch die Region“ lautet das Motto der diesjährigen Sommer-Reise-Gottesdienste in Ahlden, Eickeloh, Gilten, Hodenhagen, Lindwedel, Schwarmstedt und Suderbruch. Wieder laden die ev.-luth. Kirchengemeinden der Region Süd ein, sich auf den Weg zu machen, die Nachbarn zu besuchen und einmal in einer anderen Kirche zu Gast zu sein. Ab dem 25. Juli geht es an den sechs Sonntagen der Sommerferien dieses Mal um Pflanzen, die in der Bibel vorkommen und den dazugehörigen Geschichten. Das reicht vom Senfkorn bis zum Feigenbaum, von der Zwiebel bis zum Rizinus. Passend dazu finden Interessierte in den Schaukästen der Kirchorte Wissenswertes zu biblischen Pflanzen, Bäumen und Früchten.