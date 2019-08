Radfahren für Sportabzeichen

Mellendorf. In der Disziplingruppe „Ausdauer“ bietet das Sportabzeichen-Team des Mellendorfer TV folgenden Termin an: 20 Kilometer Radfahren am Sonntag, 18. August, um 10 Uhr. Treffpunkt ist das Kreuz des deutschen Ostens in Mellendorf, Hermann-Löns-Straße. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt. Rückfragen möglich unter Telefon (0 51 30) 3 70 59. Ab 20. August bis Ende September steht das Team dann wieder jeden Dienstag ab 17 zur Abnahme des Sportabzeichens im Wedemarkstadion bereit.