Radfahrer angefahren

Hellendorf. Ein 79-jähriger Radfahrer überquerte am Dienstag gegen 12.29 Uhr die Schwarmstedter Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Senior stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen am rechten Arm und an der rechten Schulter zu. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 200 Euro.