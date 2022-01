Radfahrer verletzt

Mellendorf. Am Donnerstagmorgen, gegen 11.45 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer die Wedemarkstraße in Fahrtrichtung Gailhof. In Höhe der Bissendorfer Straße mussten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen. Der Radfahrer bremste ebenfalls, kam dann aber mit seinem Fahrrad, vermutlich aufgrund der feuchten Fahrbahn, zu Fall und zog sich Verletzungen am Bein zu. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.