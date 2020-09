Radfahrerin gestürzt

Mellendorf. Eine 52-jährige Caddy-Fahrerin hielt am Mittwoch um 12.40 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Straße Allerhop und öffnete die Fahrertür um auszusteigen. Dabei übersah sie offensichtlich eine 78-jährige Radfahrerin, die in diesem Moment an dem Caddy vorbeifuhr. Die Seniorin touchierte mit dem Lenker ihres Fahrrads die geöffnete Fahrertür und stürzte dadurch zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.