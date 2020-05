Radfahrerin und Kradfahrer verletzt

Mellendorf. Eine 82-jährige Radfahrerin befuhr am Sonntag um 13.30 Uhr den Radweg, der parallel zur L 310 von Mellendorf nach Gailhof führt. Hinter dem Ortsausgang Mellendorf, in Höhe der Großen Beeke, überquerte sie die Straße, ohne auf den nachfolgenden Fahrzeug- verkehr zu achten. Ein 79-jähriger Motorradfahrer, der auf der L 310 ebenfalls in Richtung Gailhof unterwegs war, versuchte noch auszuweichen, streifte dabei aber die querende Radfahrerin. Beide Personen verloren dadurch das Gleichgewicht und stürzten. Sie wurden mit leichten Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.700 Euro geschätzt.