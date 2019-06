Radfahrerin verletzt

Bissendorf. Ein 55-jähriger BMW-Fahrer übersah am Montag um 7.50 Uhr beim Ausparken aus einer Parkbucht Im Tannengrund in Bissendorf eine 41-jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenprall stürzte die Radfahrerin zu Boden und zog sich dabei eine Schulterverletzung und Schürfwunden zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro.