Radmarathon am Brelinger Berg

Los geht es am Sonnabend um 12 Uhr am Sportplatz Brelingen. Die ausdauerndsten Fahrer haben dann mehr als 600 Kilometer vor sich, während die meisten zwischen 300 und 450 Kilometer fahren werden. Die Schlafpausen sind frei wählbar, allerdings empfiehlt Arne Schiereck wie jedes Jahr den Sonnenaufgang nicht zu verpassen. „Das Gefühl der überstandenen Nacht und die Rückkehr der Lebensgeister bei zunehmender Helligkeit ist es, was so ein 24-Stunden-Event ausmacht.“ Am Sonntag dürfte dann erstmalig eine beeindruckende Zahl erreicht sein, nämlich dass die Strecke der 130 Teilnehmer in Summe mehr als 40.000 Kilometer erreicht haben dürfte. In 24 Stunden einmal um die ganze Welt, das ist ein schönes Ziel. Weitere Informationen gibt es unter www.24h-brelinger-berg.de.