Radsätze gestohlen

Negenborn. In der Nacht zu Donnerstag letzter Woche wurden aus einer unverschlossenen Garage am Radeweg in Negenborn zwei Sätze Sommerreifen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Gegen 4 Uhr wurden auf einem Grundstück an der Hannoverschen Straße in Negenborn zwei unbekannte Personen mit Sturmhauben durch eine Überwachungskamera aufgenommen, als sie das Grundstück betraten. Möglicherweise handelt es sich hierbei um die Täter, die Ermittlungen hierzu dauern an.