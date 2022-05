Radtour des DVV

Abbensen. In diesem Jahr startet der Dorfverschönerungsverein wieder mit der beliebten Radtour. Treffpunkt ist am 19. Juni um 10.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Abbensen. Die geplante Gesamtstrecke beträgt um die 30 Kilometer und ist auch von ungeübten Radlern und Kindern (ab acht Jahre) problemlos zu bewältigen. Gefahren wird überwiegend abseits der öffentlichen Straßen, mit vielen Pausen und kleinen Spielen. Getränke und „Marschverpflegung“ für unterwegs bitte mitnehmen. Zum Ausklang wird am Dorfgemeinschaftshaus gegrillt. Hier wird auch für Getränke gesorgt.

Anmeldung bitte unter Telefon (0 50 72) 14 33 oder perE-Mail an alfred. falkenberg@outlook.com oder über das Kontaktformular unter www.abbensen-dvv.de.