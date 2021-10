Räder beschädigt

Buchholz. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachschädigung, die am Donnerstag,

30. September, in der Zeit zwischen 7.05 und 14.30 Uhr an der Bushaltestelle Am

Schützenplatz begangen wurde. An mehreren Fahrrädern sind die Bremsseile aus

der Verankerung gerissen sowie die Kette herausgenommen und um die Bremse

gewickelt worden. Außerdem wurden zahllose Bänder um jegliche Teile des Fahrrads

gewickelt. Hinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50.