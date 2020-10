Räder-Diebstahl

Resse. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag, 9. Oktober, 17 Uhr, bis Sonnabend, 10. Oktober, 10 Uhr von einem Pkw Mercedes, der frei zugänglich auf einem Privatgrundstück am Müllerweg in Resse abgestellt war, alle vier Räder mitAlu-Felgen. Stattdessen wurden Räder mit minderwertigen Stahl-Felgen montiert. In Tatortnähe wurde ein Mercedesschlüssel mit Stern-Anhänger sowie ein Schraubendreher aufgefunden.

Wer Hinweise zu der Tat oder den aufgefundenen Gegenständen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.