Randaliert

Bissendorf. In Bissendorf, Riepkenberg, kam es am Montag gegen 19.45 Uhr zu einem

polizeilichen Einsatz wegen einer randalierenden Person. Ein 25j-Jähriger hatte sich

zunächst verbal mit einer anderen Person gestritten. Dieser Streit eskalierte derart,

dass der Täter aus einem Zaun vor dem Haus mehrere Holzlatten riss und diese auf

die dortigen Schienen warf. Noch bevor die Polizei eintraf, fuhr die S 4 über diese

Latten, ohne dass es zu einem Zwischenfall kam. Der 25jährige, welcher stark unter

dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und sich auch nicht beruhigen ließ, wurde

zur Abwehr weiterer Gefahren in das Polizeigewahrsam gebracht. Den Mann

erwarten nun Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr,

Sachbeschädigung sowie Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten..