Rasensprenger gestohlen

Brelingen. Zwischen dem 23. und 27. August entwendeten bislang unbekannte Täter in Brelingen einen Großflächensprenger. Das Gerät wurde von einer Rasenfläche etwa mittig zwischen der Hauptstraße und dem Speckweg gestohlen. Optisch erinnert es an ein rotes Bobbycar. Die Schadenhöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.