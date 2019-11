Rassegeflügelschau

30 Aussteller sind dabei

Wiechendorf. Die Rassegeflügelzuchtvereinigung Wedemark veranstaltet die 52. Wedemarkschau für Rassegeflügel im Vereinsheim auf dem Hof Schnehage in Wiechendorf, Am Taubenfelde 3. Die Eröffnungsfeier findet am Sonnabend, 30. November, ab 15.30 Uhr statt. Geöffnet ist die Schau am Sonnabend, 30. November, von 15.30 bis 17 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 16 Uhr.Es werden etwa 250 Tiere (Gänse, Enten, Zwerghühner, Hühner und Tauben) von 30 Ausstellern ausgestellt und von fachkundigen Preisrichtern bewertet. Ein Teil der Tiere wird dieses Jahr als Gruppe von einem Hahn und zwei Hennen bei den Hühnern oder als Paar bei den Tauben präsentiert, um für fachfremde Besucher noch attraktiver zu werden. Die Besucher erwartet, neben den attraktiven Rassen, eine Tombola sowie ein reichhaltiges Kuchenbüfett im Vereinsheim.