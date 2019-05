Rathaus am 31. Mai geschlossen

Mellendorf. Am Freitag nach dem Himmelfahrtstag, 31. Mai, sowie am Sonnabend, 1. Juni, bleiben Rathaus und Bürgerbüro geschlossen. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Bürger, ihre Amtsgeschäfte auf die Tage vor Christi Himmelfahrt oder auf die Folgewoche zu legen. Am 3. Juni steht das Rathaus mit seinem gewohnten Serviceangebot zur im normalen Umfang zur Verfügung. Grundsätzlich bleibt in diesem Jahr an allen Brückentagen und den darauffolgenden Öffnungssamstagen das Rathaus geschlossen.