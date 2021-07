Ratssitzung

Wedemark (awi). Die 30. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 12. Juli, um 20 Uhr, im Forum des Schulzentrums Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2, statt. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) findet die Sitzung im Forum im Schulzentrum statt. Nur hier kann der im Hinblick auf den Infektionsschutz erforderliche Abstand zwischen den teilnehmenden Personen realisiert werden. Aus diesem Grund ist auch eine zahlenmäßige Beschränkung der Zahl der Zuhörer zwingend erforderlich. Für die Sitzung stehen 31 Plätze für Zuhörer und zusätzlich zwei Plätze für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. Einlass zur Sitzung erhalten nur Personen mit einer Einlasskarte. Einlasskarten für die Sitzung sind ausschließlich persönlich an der Information des Rathauses zu den bekannten Öffnungszeiten erhältlich. Jede Person erhält nur eine Einlasskarte. Sollten am Tag der Sitzung noch Einlasskarten verfügbar sein, werden Sie am Eingang zum Sitzungsgebäude ab 19.30 Uhr ausgegeben.

Auf der Tagesorndung stehen neben den üblichen Regularien ein Antrag der SPD-Fraktion, die Anzahl privater Ladestationen für Elektroautos zu erhöhen, die Flächennutzungsplanänderung Ortsriede in Mellendorf. der Bebauungsplan Kita Kranichweg und eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Außerdem Anträge der CDU zur Ausstattung von öffenltichen Spielplätzen und zum Klimaschutz und ein SPD-Antrag zur Entwicklung und Umsetzung eiens wirkungsvollen und handlungsorientierten Klimaschutzprogramms für die Wedemark.