Ratssitzung

Bissendorf. Die 15. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 29. Oktober, im Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Bürgermeisters die Entlassung Ortsbrandmeister und stellvertretenden Ortsbrandmeisters, die Satzung zum Schutz des Baumbestandes im Gemeindeteil Bissendorf-Wietze sowie der Bebauungsplan „Grund- und Hauptschule“ in Bissendorf und Wennebostel. Des Weiteren geht es um die Festlegung der Entgelte für die kommunalen Feriencamps, die Erteilung des Einvernehmens für die Änderung der Organisationsform der Ganztagsschule der IGS Wedemark sowie der Einrichtung einer zweigruppigen Kindertagesstätte in Negenborn.