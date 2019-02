Ratssitzung im Bürgerhaus

Bissendorf. Die 18. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 4. März, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Bürgermeisters der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019, der Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Wedemark (Hebesatzsatzung), die Annahme der Schenkung eines Gehweges entlang der Straße „Am Schafsteg“ in Bissendorf Wietze, der Bebauungsplan Nr. 04/107 „Am Wietzestrand/Bussardweg“ im Gemeindeteil Bissendorf-Wietze, der Bebauungsplan Nr. 07/22 „Bäckkamp/Schmiedestraße“ im Gemeindeteil Elze sowie die Neufassung eines Fördervertrages mit der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark.