Ratssitzung im Bürgersaal

Bissendorf. Die 19. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 20. Mai, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Bürgermeisters die Ernennung eines Gemeindebrandmeisters, der Bericht der Feuerwehrführung, der Bebauungsplan Nr. 04/18 „Scherenbosteler Straße/Erikaweg“ –1. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften, der Pachtvertrag zur Abwasserbeseitigung, die Beteiligung an der interkommunalen Zusammenarbeit zur Klärschlammentsorgung, die Änderung der Satzung der Gemeinde Wedemark über die Bildung eines Beirates für Menschen mit Behinderung, Neufassung der Sportförderrichtlinien sowie Hannoversche Informationstechnologien AöR (HannIT); Beitritt der Stadt Peine und der Gemeinden Edemissen, Ilsede und Wendeburg zur gemeinsamen kommunalen Anstalt "Hannoversche Informationstechnologien AöR" (HannIT).