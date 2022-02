Rausputz

Elze/Meitze. Nach coronabedingten Ausfällen in den letzten Jahren, hat der Ortsrat Elze/Meitze nun beschlossen, in diesem Jahr wieder den beliebten „Rausputz“ in Elze und Meitze stattfinden zu lassen. > Treffpunkt ist am Sonnabend 26. März, um 10 Uhr für die Elzer an der Feuerwehr in Elze und für die Meitzer an der Feuerwehr in Meitze, um Wege und Flure von allem zu befreien, was dort nicht hingehört. Nach Möglichkeit wird im Anschluss gegen 12.30 Uhr ein kleiner Snack gereicht. Der Ortsrat würde sich über zahlreiche Teilnehmer freuen.