Recken-Trikot unterm Hammer

Versteigerung zugunsten der Krippe St.Georg

Mellendorf. Das derzeitige Höchstgebot für das Heimspiel-Trikot der Bundesligahandballmannschaft Hannover-Burgdorf der Saison 2019/20 in der Größe L, das im Rahmen der Online-Versteigerung der IGS Wedemark erworben werden kann, liegt derzeitig bei 129,96 Euro. Spieler sowie Trainer haben auf der Rückseite unterschrieben. Die Versteigerung endet am Montag, 13. Juli, um Punkt 12 Uhr mittags. Wer mitmachen möchte, muss ein verbindliches Gebot an reckentrikot@igs-wedemark.de schicken. Bitte den vollständigen Namen und die Telefonnummer angeben, damit das Gebot bestätigt werden kann. Der Torwart der Recken, Domenico Ebner, wird das Trikot persönlich übergeben! Der Termin dafür wird mit dem Höchstbietenden vereinbart. Der Erlös kommt in voller Höhe den Krippengruppen des evangelischen Kindergartens Mellendorf zugute, die beim Brand des Gemeindehauses ihr Domizil verloren haben.