Reformation trifft Kino

Kinder und Jugendliche sind in die Michaeliskirche eingeladen

Bissendorf. Am Mittwoch, 30. Oktober, laden die Konfis der evangelischen Kirchengemeinden in Resse und Bissendorf Kinder und Jugendliche zu einem Kinoabend in die St. Michaelis-Kirche in Bissendorf ein. Ab 17.10 Uhr öffnen sich die Kirchentür und der Kinokiosk, an dem es Popcorn und Getränke gibt. Der Film beginnt um 17.30 Uhr. Gezeigt wird ein Abenteuerfilm, der 2017 in den Kinos lief. Werden der zwölfjährige Buchdruckersohn und seine Freundin es schaffen, den Vater vor der Verurteilung als Ketzer zu retten? Der Film spielt zur Zeit der Reformation und passt daher bestens zum Feiertag. Eingeladen sind Kinder von der vierten bis zur siebten Klasse, die sich trauen, den Film ohne ihre Eltern zu sehen – denn das ist den jugendlichen Filmvorführern wichtig: „Eltern müssen leider draußen bleiben“, betonen Hannah und Jana vom Organisationsteam. Beide freuen sich auf einen spannenden Kinoabend.Die Filmvorführung wird im Rahmen der Projektphase der Konfirmanden unter der Leitung von Diakonin Mary Pattke vorbereitet – die mehr als 60 Konfis aus den evangelischen Kirchengemeinden im Süden der Wedemark haben von Oktober bis Januar die Wahl aus 40 Projekten. Es sind Gottesdienste vorzubereiten, Glaubensthemen zu erarbeiten – und in manchen Projekten geht es einfach nur um die gute Gemeinschaft.