Regionsentdeckertag 2018 – die Wedemark ist dabei

Tolle Aktionen in Gailhof und auf dem Opernplatz in Hannover

Wedemark. Die Region Hannover geht am Sonntag, 9. September, wieder auf Tour(en): Das Programm des inzwischen 31. Entdeckertags ist wieder voll mit „Daheimtipps“ – so das Motto 2018. 30 Tourenziele sind über die ganze Region Hannover und die benachbarten Landkreise verteilt. Wieder auf der Tourenkarte: Das Kinderfest in Gailhof – da darf ein Kinderfest in Gailhof nicht fehlen. In Hannover präsentiert sich die Gemeinde wieder mit einem tollen Mitmach-Infozelt auf der zentralen Veranstaltung auf dem Opernplatz.Am Sonntag, 9. September, veranstalten die Jugendverbände in der Region Hannover von 11 bis 17 Uhr gemeinsam mit der Jugendpflege Wedemark und dem Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof und dem Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover wieder das beliebte Kinderfest auf dem Außengelände des Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof.Die Sportjugend des Regionssportbund Hannover lässt die Zorbbälle rollen, kleine Artisten können von den Profis des Zirkus Knalltüte lernen, beim Jugendrotkreuz können auch die Kleinsten beim so genannten „Pflasterparcours“ schon ihr Erste Hilfe-Wissen testen und die Feinmotoriker kommen bei den selbstgebauten Murmelbahnen des MurmiLand auf ihre Kosten. Gebastelt wird unter anderen bei der evangelischen Jugend, der Jugendpflege Wedemark, der Freiwilligenagentur Wedemark und den Falken. Beim Spielmobil der Schreberjugend kommen vor allen Dingen die Kleinen zum Zuge und können verschiedene Sport- und Spielgeräte ausprobieren.Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Es gibt Gegrilltes, Waffeln, Kaffee und Kuchen und an der Crêperie französisch-deutsche Spezialitäten.Wie immer gilt am Entdeckersonntag diese Ausnahmeregelung für Busse und Bahnen: Mit dem Ein-Zonen-Tages-Ticket des GVH für 5,40 Euro oder dem Gruppenticket für 10,20 Euro für bis zu fünf Personen geht es zu allen Tourenzielen – egal in welcher Tarifzone sie liegen. Vor Ort erwarten die Besucher Aktionen zum Entspannen oder Mitmachen, Führungen und Spiele.