Regionsentdeckertag in Resse

Moor erleben und bei Kaffee und Kuchen die Feuerwehr unterstützen

Resse. Das Moorinformationszentrum und der Moorerlebnispfad in Resse gehören am Sonntag, 8. September, zu den Ausflugszielen des 32. Entdeckertages der Region Hannover.Mitglieder des Vereins Bürger für Resse stellen den neuen Erlebnispfad vor. Ab 10.30 Uhr finden dazu stündlich geführte Touren statt. Treffpunkt ist die Schutzhütte an der Sandheidefläche beim Resser Sportgelände.Zwischen dem Moorinformationszentrum und dem Moor-Erlebnispfad bietet der Verein einen Trecker-Shuttle an. Im Moorinformationszentrum gibt es vielfältige Informationen über die Entstehung der Moore und ihre Bedeutung für den Klima- und Artenschutz. Am Entdeckertag gibt es dort außerdem ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen für alle Resser und die Gäste des Ortes. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf wird der Resser Jugendfeuerwehr gespendet.Kuchen- und Tortenspenden nimmt der Verein für diesen Zweck gern entgegen und bittet dazu um Rücksprache mit Margret Mahler, die dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr im Moorinformationszentrum unter Telefon (0 51 31) 4 79 97 44 erreichbar ist.Auch die Resser Gastronomie macht zum Regionsentdeckertag ein besonderes Angebot: Gegen Vorlage eines Rabatt-Coupons gibt es zehn Prozent Rabatt auf die Verzehr-Rechnung. Der Rabatt-Coupon ist nur am 8. September im Moorinformationszentrum erhältlich und ist auch nur an diesem Tag gültig.