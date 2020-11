Rehasport erlaubt

Physical Center informiert

Scherenbostel. Seit 25 Jahren ist das Physical Center die Adresse in der Wedemark für Fitness, Gesundheit und Sportrehabilitation. Darüber hinaus qualifizierter Rehasport Anbieter ( Abrechnung durch alle Krankenkassen). Gemäß der Verordnung des Landes Niedersachsen und in Abstimmung mit dem örtlichen Ordnungsamt, freut sich das Team vom Physical Center den Rehasport., als medizinisch notwendige Maßnahme durchführen zu können. Bewegung und Muskeltraining stärken das Immunsystem und haben positiven Einfluss auf die Lunge - und die Atemmuskulatur.Das geprüfte erweiterte Hygienekonzept sorgt für höchstmögliche Sicherheit der Mitglieder und Mitarbeiter. Es beinhaltet unter anderem leistungsstarke Be- und Entlüftungsanlagen, welche durch permanenten Luftaustausch Aerosole schnell abtransportieren, so dass ein Training fast zu Outdoorbedingungen möglich ist. Alle Infos und Termine auf der Homepage unter physicalcenter.de