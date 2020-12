Reifendiebstahl

Gailhof. Unbekannte schlitzten in der Nacht zum Donnerstag die Plane eines am Autohof in Gailhof abgestellten Lkw auf, vermutlich um die Ladung zu begutachten. Anschließend

zerschnitten sie die Zollplombe und entfernten Teile des ringsum verlaufenden Kabels. Nun öffneten sie seitlich die Plane und entwendeten aus dem Laderaum 25 Lkw-Reifen. Der tschechische Lkw-Fahrer bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr. Näheres ließ sich aufgrund erheblicher sprachlicher Schwierigkeiten zunächst nicht weiter ermitteln. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 entgegenb.