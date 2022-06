Rendezvous im Garten

Mellendorf. Am heutigen Sonnabend, 4. Juni, öffnet der Therapiegarten Grüne Stunde im Zuge der aus Frankreich stammenden Veranstaltung seine Pforte. Zum diesjährigen Thema „ Gärten gestalten Klima“ soll auf den wichtigen Beitrag, den Gärten für unser Klima leisten, aufmerksam gemacht werden. Über 100 Gärten nehmen bundesweit teil, dabei auch der Therapiegarten in der Wedemark. Besucher können sich die durch den Klimawandel nötigen Veränderungen einer naturnahen Gestaltung anschauen. Die Anlage ist seit 2019 Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt und frisch ausgezeichnet mit der Plakette „Natur im Garten“. Zusätzlich bietet das Team zum Thema Arzneipflanze des Jahres – dem Mönchspfeffer viele interessante Informationen. Ab 14 Uhr öffnet der Garten zum Rendezvous im Grabenweg 6 in Mellendorf, wie gewohnt mit Kaffee und Kuchen gegen Spende.