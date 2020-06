Rennradfahrer prallt gegen Lkw

Brelingen. Ein 61-jähriger Rennrad-Fahrer befuhr am Donnerstag, 25.Juni, um 20.25 Uhr die Starkampstraße in Brelingen in nördlicher Richtung. Vermutlich infolge Unachtsamkeit prallte er gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lastwagen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstanden nur leichte Beschädigungen.